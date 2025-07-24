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Главная Спорт У Шахтера сорвалась сделка по продаже одного из легионеров

У Шахтера сорвалась сделка по продаже одного из легионеров

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 10:35
Шахтер требует большие деньги за бывшего игрока Реала
Винисиус Тобиас (справа) с другими легионерами "Шахтера". Фото: instagram.com/vinitobias/

Переговоры между донецким "Шахтером" и бразильским "Фламенго" по трансферу Винисиуса Тобиаса зашли в тупик. Клуб из Рио-де-Жанейро не может позволить себе заплатить за игрока столько, сколько требуют "горняки".

"Шахтер" запросил за защитника 25 млн евро, сообщает Paparazzo Rubro-Negro.

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Официальная стоимость 25-летнего Винисиуса Тобиаса на Transfermarkt составляет 5 млн евро. На этом фоне требование "Шахтера" выглядит завышенным, и представители "Фламенго" не скрывают разочарования в ходе сделки. 

Винисиус Тобиас
Винисиус Тобиас на тренировке. Фото: instagram.com/vinitobias/

Возможен ли трансфер Винисиуса 

В клубе из Рио‑де‑Жанейро пока не отказываются от идеи подписания игрока, но открыто заявляют: если украинская сторона не пересмотрит условия, они будут искать альтернативу. 

Винисиус Тобиас
Винисиус Тобиас с женой в Черногории. Фото: instagram.com/vinitobias/

Сам Винисиус Тобиас перешел в "Шахтер" из "Интернасьоналя" за 6 млн евро зимой 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей, отметился 5 результативными передачами и неплохо проявил себя в роли правого латераля. 

Напомним, заработок Александра Усика за реванш с Даниэлем Дюбуа оказался меньше, чем сообщала пресса. 

Дети украинского боксера в последние годы живут за границей, и семье редко удается собрать их в одном месте. 

Житомирское "Полесье" оформило первый громкий трансфер летнего межсезонья. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Винисиус Тобиас Фламенго
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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