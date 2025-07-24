Шахтер требует большие деньги за бывшего игрока Реала

У Шахтера сорвалась сделка по продаже одного из легионеров
Переговоры между донецким "Шахтером" и бразильским "Фламенго" по трансферу Винисиуса Тобиаса зашли в тупик. Клуб из Рио-де-Жанейро не может позволить себе заплатить за игрока столько, сколько требуют "горняки".
"Шахтер" запросил за защитника 25 млн евро, сообщает Paparazzo Rubro-Negro.
Официальная стоимость 25-летнего Винисиуса Тобиаса на Transfermarkt составляет 5 млн евро. На этом фоне требование "Шахтера" выглядит завышенным, и представители "Фламенго" не скрывают разочарования в ходе сделки.
Возможен ли трансфер Винисиуса
В клубе из Рио‑де‑Жанейро пока не отказываются от идеи подписания игрока, но открыто заявляют: если украинская сторона не пересмотрит условия, они будут искать альтернативу.
Сам Винисиус Тобиас перешел в "Шахтер" из "Интернасьоналя" за 6 млн евро зимой 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей, отметился 5 результативными передачами и неплохо проявил себя в роли правого латераля.
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