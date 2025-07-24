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Головна Спорт У Шахтаря зірвалася угода з продажу одного з легіонерів

У Шахтаря зірвалася угода з продажу одного з легіонерів

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 10:35
Шахтар вимагає великі гроші за колишнього гравця Реала
Вінісіус Тобіас (праворуч) з іншими легіонерами "Шахтаря". Фото: instagram.com/vinitobias/

Переговори між донецьким "Шахтарем" та бразильським "Фламенго" щодо трансферу Вінісіуса Тобіаса зайшли в глухий кут. Клуб із Ріо-де-Жанейро не може дозволити собі заплатити за гравця стільки, скільки вимагають "гірники".

"Шахтар" запросив за захисника 25 млн євро, повідомляє Paparazzo Rubro-Negro.

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Офіційна вартість 25-річного Вінісіуса Тобіаса на Transfermarkt становить 5 млн євро. На цьому тлі вимога "Шахтаря" виглядає завищеною, і представники "Фламенго" не приховують розчарування під час угоди.

Винисиус Тобиас
Вінісіус Тобіас на тренуванні. Фото: instagram.com/vinitobias/

Чи можливий трансфер Вінісіуса

У клубі з Ріо-де-Жанейро поки що не відмовляються від ідеї підписання гравця, але відкрито заявляють: якщо українська сторона не перегляне умови, вони шукатимуть альтернативу.

Винисиус Тобиас
Вінісіус Тобіас із дружиною в Чорногорії. Фото: instagram.com/vinitobias/

Сам Вінісіус Тобіас перейшов у "Шахтар" з "Інтернасьоналя" за 6 млн євро взимку 2022 року. Минулого сезону він зіграв 26 матчів, відзначився 5 результативними передачами та непогано проявив себе в ролі правого латераля.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Вінісіус Тобіас Фламенго
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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