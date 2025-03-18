У Супряги появилась серьезная проблема в Заре

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Бывший форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга был не в состоянии помочь "Заре" в первых матчах года. Футболист выступает за луганскую команду на правах аренды.

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович объяснил, почему нападающий не выходит на поле, сообщает Sport.ua.

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Владислав Супряга перешел в "Зарю" из "Динамо" на правах аренды зимой 2024 года. Форвард забил гол за луганскую команду в товарищеском матче, но отличиться в официальном поединке ему пока не удалось.

Владислав Супряга в "Заре". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Супряга скоро начнет регулярно играть

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович подтвердил, что все еще рассчитывает на бывшего форварда молодежной сборной Украины. Футболист не сумел выйти на поле в первом матче года из-за болезни, а с "Динамо" не сыграл по условиям контракта.

Владислав Супряга во время выступления за "Динамо". Фото: УНИАН

Бартулович доволен тем, как Супряга работал на сборе команды перед второй частью сезона. Однако форвард получил болезненный удар по ноге, а после еще и заболел. Все это помешало ему сходу ворваться в основной состав "Зари". Владислав уже вернулся в общую группу и начинает снова набирать форму.

Свой следующий официальный матч "Заря" сыграет против "Оболони" 23 марта.

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