У Супряги з'явилася серйозна проблема в Зорі

Головний тренер "Зорі" Младен Бартулович. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Колишній форвард київського "Динамо" Владислав Супряга був не в змозі допомогти "Зорі" в перших матчах року. Футболіст виступає за луганську команду на правах оренди.

Головний тренер "Зорі" Младен Бартулович пояснив, чому нападник не виходить на поле, повідомляє Sport.ua.

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Владислав Супряга перейшов у "Зорю" з "Динамо" на правах оренди взимку 2024 року. Форвард забив гол за луганську команду в товариському матчі, але відзначитися в офіційному поєдинку йому поки не вдалося.

Владислав Супряга в "Зорі". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Супряга скоро почне регулярно грати

Головний тренер "Зорі" Младен Бартулович підтвердив, що все ще розраховує на колишнього форварда молодіжної збірної України. Футболіст не зумів вийти на поле в першому матчі року через хворобу, а з "Динамо" не зіграв за умовами контракту.

Владислав Супряга під час виступу за "Динамо". Фото: УНІАН

Бартулович задоволений тим, як Супряга працював на зборі команди перед другою частиною сезону. Однак форвард зазнав болісного удару по нозі, а після ще й захворів. Усе це завадило йому одразу увірватися в основний склад "Зорі". Владислав уже повернувся в загальну групу і починає знову набирати форму.

Свій наступний офіційний матч "Зоря" зіграє проти "Оболоні" 23 березня.

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