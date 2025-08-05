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Главная Спорт У Таловерова проблемы в Сток Сити — известны причины

У Таловерова проблемы в Сток Сити — известны причины

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 12:11
Почему Таловеров не играет за Сток Сити — украинец переживает кризис
Максим Таловеров в "Сток Сити". Фото: instagram.com/tal.04/

Максим Таловеров оказался вне состава английского "Сток Сити" в начале нового сезона. Хотя защитник сборной Украины подписал контракт с клубом летом 2025 года, до сих пор он не провел ни одной официальной встречи за "гончаров".

Тренер английской команды Марк Робинс назвал причину проблем в интервью StokeonTrentLive

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Максим Таловеров перебрался в "Сток" после завершения кампании 2024/25, которую провёл в "Плимуте". Там он был основным игроком и провел уверенный сезон в Чемпионшипе, что привлекло внимание клуба с более высокими амбициями. 

Максим Таловеров
Таловеров пока не может выходить на поле. Фото: instagram.com/tal.04/

Причина проблем Таловерова

Главный тренер "Сток Сити" Марк Робинс объяснил, что причиной отсутствия украинца в заявке остается состояние здоровья. По словам специалиста, Таловеров продолжает восстанавливаться после травмы и пока не готов на 100% к матчам.

Футболист уже пропустил пять поединков подряд и продолжает тренироваться по индивидуальной программе. При этом в клубе рассчитывают, что он будет готов помочь команде в ближайшее время.

Напомним, известный немецкий клуб интересуется форвардом сборной Украины. 

Александр Красюк назвал причину возможного перехода Александра Усика в ММА. 

Украинские болельщики смогут в прямом эфире бесплатно посмотреть матч "Динамо" с "Пафосом". 

Будущее Владислава Ваната напрямую зависит от выступлений "Динамо" в Лиге чемпионов. 

спорт футбол Максим Таловеров Чемпионшип Сток Сити
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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