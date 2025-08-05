Чому Таловєров не грає за Сток Сіті —- українець переживає кризу

Максим Таловєров у "Сток Сіті". Фото: instagram.com/tal.04/

Максим Таловєров опинився поза складом англійського "Сток Сіті" на початку нового сезону. Хоча захисник збірної України підписав контракт із клубом влітку 2025 року, досі він не провів жодної офіційної зустрічі за "гончарів".

Тренер англійської команди Марк Робінс назвав причину проблем в інтерв'ю StokeonTrentLive.

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Максим Таловєров перебрався в "Сток" після завершення кампанії 2024/25, яку провів у "Плімуті". Там він був основним гравцем та провів впевнений сезон у Чемпіоншипі, що привернуло увагу клубу з більш високими амбіціями.

Таловєров поки не може виходити на поле. Фото: instagram.com/tal.04/

Причина проблем Таловєрова

Головний тренер "Сток Сіті" Марк Робінс пояснив, що причиною відсутності українця в заявці залишається стан здоров'я. За словами фахівця, Таловєров продовжує відновлюватися після травми й поки не готовий на 100% до матчів.

Футболіст уже пропустив п'ять поєдинків поспіль та продовжує тренуватися за індивідуальною програмою. При цьому в клубі розраховують, що він буде готовий допомогти команді найближчим часом.

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