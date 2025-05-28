Ворсклу снова наказали трансферным баном — в чем причина

Юрий Максимов во время тренировки. Фото: instagram.com/fcvp.official/

ФИФА вновь ограничила полтавскую "Ворсклу" на трансферном рынке. На этот раз речь идет о третьем запрете на регистрацию новых игроков — и это уже серьезный сигнал о системных проблемах в клубе.

Третий бан был наложен 26 мая 2025 года и, согласно официальному сайту ФИФА, будет действовать в течение ближайших трех трансферных окон.

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В сезоне 2024/2025 "Ворскла" заняла 10-е место в турнирной таблице УПЛ. Главный тренер Юрий Максимов неоднократно открыто жаловался на задержки с выплатами зарплаты, что может указывать на более глубокие финансовые трудности внутри клуба.

Тренировка футболистов "Ворсклы". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Причина санкций и история конфликтов

Ранее "Ворскла" уже получала аналогичные санкции — 8 и 30 апреля текущего года. Основанием для наказаний стали долги клуба перед бывшими игроками, в частности неурегулированные обязательства перед албанским защитником Ардитом Толи, покинувшим команду в сентябре 2024-го как свободный агент.

Таким образом, клуб не сможет официально регистрировать новых футболистов до тех пор, пока не урегулирует текущие споры. Это может серьезно осложнить подготовку команды к новому сезону и повлиять на состав.

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