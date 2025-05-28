Ворсклу знову покарали трансферним баном — у чому причина

Юрій Максимов під час тренування. Фото: instagram.com/fcvp.official/

ФІФА знову обмежила полтавську "Ворсклу" на трансферному ринку. Цього разу йдеться про третю заборону на реєстрацію нових гравців — і це вже серйозний сигнал щодо системних проблем у клубі.

Третій бан було накладено 26 травня 2025 року і, згідно з офіційним сайтом ФІФА, діятиме протягом найближчих трьох трансферних вікон.

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У сезоні 2024/2025 "Ворскла" посіла 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Головний тренер Юрій Максимов неодноразово відкрито скаржився на затримки із виплатами зарплати, що може вказувати на глибші фінансові труднощі всередині клубу.

Тренування футболістів "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Причина санкцій та історія конфліктів

Раніше "Ворскла" вже отримувала аналогічні санкції — 8 та 30 квітня поточного року. Підставою для покарань стали борги клубу перед колишніми гравцями, зокрема неврегульовані зобов'язання перед албанським захисником Ардітом Толі, який у вересні 2024-го залишив команду як вільний агент.

Таким чином, клуб не зможе офіційно реєструвати нових футболістів доти, доки не врегулює поточні суперечки. Це може серйозно ускладнити підготовку команди до нового сезону та вплинути на склад.

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