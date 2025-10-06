Ребров вызвал нового игрока в сборную Украины перед игрой с Исландией

Олег Очеретько в сборной Украины. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал вынужденную перестановку в составе команды перед октябрьскими матчами квалификации чемпионата мира-2026.

В заявку "сине-желтых" был дозаявлен центральный полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько, сообщила пресс-служба УАФ.

Игрок "горняков" заменил вингера турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова, который выбыл из-за травмы и не сможет помочь сборной в предстоящих поединках.

Олег Очеретько во время матча. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Очеретько присоединится к национальной команде в ближайшие дни и готов начать подготовку к матчам с Исландией и Азербайджаном. Первый поединок состоится 10 октября в Рейкьявике, второй — 13 октября во Львове.

Кто такой Олег Очеретько

В текущем сезоне УПЛ 22-летний полузащитник провел за "Шахтер" 16 матчей, не отметившись голами или ассистами. При этом футболист стабильно выходит в стартовом составе и считается одним из самых перспективных игроков молодежного поколения донецкого клуба.

Олег Очеретько является воспитанником академии "Шахтера". Он дебютировал за первую команду в 2020 году. В 2021 году впервые был вызван в молодежную сборную Украины, где выступает в опорной зоне.

