Головна Спорт У збірній України відбулася заміна перед матчами відбору

У збірній України відбулася заміна перед матчами відбору

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 15:07
Ребров викликав нового гравця до збірної України перед грою з Ісландією
Олег Очеретько у збірній України. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив вимушену перестановку у складі команди перед жовтневими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2026.

У заявку "синьо-жовтих" було дозаявлено центрального півзахисника донецького "Шахтаря" Олега Очеретька, повідомила пресслужба УАФ.

Читайте також:

Гравець "гірників" замінив вінгера турецького "Трабзонспора" Олександра Зубкова, який вибув через травму і не зможе допомогти збірній у майбутніх поєдинках.

Олег Очеретько
Олег Очеретько під час матчу. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Очеретько приєднається до національної команди найближчими днями та готовий почати підготовку до матчів з Ісландією та Азербайджаном. Перший поєдинок відбудеться 10 жовтня в Рейк'явіку, другий — 13 жовтня у Львові.

Хто такий Олег Очеретько

У поточному сезоні УПЛ 22-річний півзахисник провів за "Шахтар" 16 матчів, не відзначившись голами або асистами. При цьому футболіст стабільно виходить у стартовому складі та вважається одним із найперспективніших гравців молодіжного покоління донецького клубу.

Олег Очеретько є вихованцем академії "Шахтаря". Він дебютував за першу команду 2020 року. У 2021 році вперше був викликаний до молодіжної збірної України, де виступає в опорній зоні.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Олег Очеретько
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
