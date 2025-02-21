Динамо готовится повлиять на результат матча с сильным соперником

Александр Яцык (в центре) во время матча. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Луганская "Заря" подходит ко второй половине сезона в украинской Премьер-лиге на 8 месте в турнирной таблице. Уже в ближайшие выходные подопечные Младена Бартуловича сыграют на выезде с "Александрией".

В составе "Зари" оказалось сразу несколько футболистов киевского "Динамо", напоминает "Трибуна".

Читайте также:

Уже 11 марта "Заря" сыграет с "Динамо" в рамках чемпионата Украины. В составе луганской команды выступают сразу пять игроков, которые были арендованы у киевлян. Это полузащитники Александр Яцык, Артем Слесарь, Викентий Волошин, а также форварды Владислав Супряга и Игорь Горбач. Все они не появятся на поле в противостоянии с командой Александра Шовковского.

Владислав Супряга на тренировке. Фото: ФК "Заря"

Как "Заря" готовится к матчу с "Динамо"

Согласно условиям договора двух клубов, футболисты, которые находятся в луганской команде на правах аренды, не имеют права играть с "бело-синими". Это распространенная практика в мире футбола, и в "Динамо" о ней не забыли.

В "Заре" объяснили, что никак не могут повлиять на это решение киевского клуба. Потеря сразу пятерых игроков может оказать решающее влияние на итоговый результат. Но в других поединках арендованные у "Динамо" футболисты способны принести "Заре" большую пользу.

"У нас были примеры, когда игроки, арендованные из других клубов, выходили, и благодаря действиям этих игроков мы выигрывали матчи. И тогда команды, которые нам отдавали в аренду, страдали в турнирном плане", — рассказал генеральный директор "Зари" Игорь Гузь.

Напомним, у главного тренера сборной Украины появилась серьезная проблема, ему грозит увольнение.

В киевском "Динамо" сложилась тяжелая кадровая ситуация — как это повлияет на исход чемпионской гонки.

Донецкий "Шахтер" готовит очередной громкий трансфер, на этот раз речь идет об игроке сборной Украины.

Футболисты каталонской "Барселоны" устроили бунт из-за прихода одного из лучших игроков мира.