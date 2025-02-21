Динамо готується вплинути на результат матчу із сильним суперником

Олександр Яцик (у центрі) під час матчу. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Луганська "Зоря" підходить до другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі на 8 місці в турнірній таблиці. Уже найближчими вихідними підопічні Младена Бартуловича зіграють на виїзді з "Олександрією".

У складі "Зорі" опинилося відразу декілька футболістів київського "Динамо", нагадує "Трибуна".

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Уже 11 березня "Зоря" зіграє з "Динамо" в рамках чемпіонату України. У складі луганської команди виступають одразу п'ять гравців, які були орендовані у киян. Це півзахисники Олександр Яцик, Артем Слесар, Вікентій Волошин, а також форварди Владислав Супряга та Ігор Горбач. Усі вони не з'являться на полі в протистоянні з командою Олександра Шовковського.

Владислав Супряга на тренуванні. Фото: ФК "Зоря"

Як "Зоря" готується до матчу з "Динамо"

Згідно з умовами договору двох клубів, футболісти, які перебувають у луганській команді на правах оренди, не мають права грати з "біло-синіми". Це поширена практика у світі футболу, і в "Динамо" про неї не забули.

У "Зорі" пояснили, що ніяк не можуть вплинути на це рішення київського клубу. Втрата відразу п'ятьох гравців може мати вирішальний вплив на підсумковий результат. Але в інших поєдинках орендовані в "Динамо" футболісти здатні принести "Зорі" велику користь.

"У нас були приклади, коли гравці, орендовані з інших клубів, виходили, і завдяки діям цих гравців ми вигравали матчі. І тоді команди, які нам віддавали в оренду, страждали в турнірному плані", — розповів генеральний директор "Зорі" Ігор Гузь.

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