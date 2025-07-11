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Главная Спорт УАФ не отказалась от Кубка Украины, но переформатировала турнир

УАФ не отказалась от Кубка Украины, но переформатировала турнир

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 14:11
УАФ удивила решение о новом формате Кубка Украины
"Шахтер" празднует победу в Кубке Украины. Фото: УНИАН

Украинская ассоциация футбола официально утвердила новый формат Кубка Украины. Изменения вступают в силу уже с сезона 2025/2026.

Главные нововведения: слепой жребий, отсутствие дополнительного времени и участие всех команд в единой сетке, начиная с разных этапов, сообщает пресс-служба УАФ.

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Турнир стартует с отборочных матчей среди победителей региональных кубков. На стадии 1/32 финала к борьбе присоединяются клубы УПЛ, но без участников еврокубков. А уже в 1/16 к ним добавятся четыре представителя Украины в европейских соревнованиях. 

Кубок Украины
Промо Кубка Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что еще изменилось в Кубке Украины

Каждый раунд турнира будет состоять из одного поединка. При ничейном результате сразу назначается серия пенальти. Дополнительное время упразднено. Клубы не будут посеяны: "Шахтер" может сыграть против "Динамо" уже в первом же своем матче. Или даже против любительской команды.

Все матчи Кубка Украины будут транслироваться на платформе УПЛ ТВ. Также сообщается, что турнир получит новый трофей. Это произойдет впервые за многие годы.

Первые игры по обновленному формату Кубка Украины запланированы на 9-10 августа. Напомним, действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер". В сезоне-2025/2026 титул придется защищать по новым правилам. 

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спорт УАФ футбол ФК Шахтер Кубок Украины
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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