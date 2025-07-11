УАФ здивувала рішення про новий формат Кубка України

"Шахтар" святкує перемогу в Кубку України. Фото: УНІАН

Українська асоціація футболу офіційно затвердила новий формат Кубка України. Зміни набувають чинності вже з сезону 2025/2026.

Головні нововведення: сліпий жереб, відсутність додаткового часу та участь усіх команд у єдиній сітці, починаючи з різних етапів, повідомляє пресслужба УАФ.

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Турнір стартує з відбіркових матчів серед переможців регіональних кубків. На стадії 1/32 фіналу до боротьби приєднуються клуби УПЛ, але без учасників єврокубків. А вже в 1/16 до них додадуться чотири представники України в європейських змаганнях.

Промо Кубка України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що ще змінилося в Кубку України

Кожен раунд турніру складатиметься з одного поєдинку. У разі нічийного результату одразу призначається серія пенальті. Додатковий час скасовано. Клуби не будуть посіяні: "Шахтар" може зіграти проти "Динамо" вже в першому ж своєму матчі. Або навіть проти аматорської команди.

Усі матчі Кубка України транслюватимуть на платформі УПЛ ТВ. Також повідомляється, що турнір отримає новий трофей. Це станеться вперше за багато років.

Перші ігри за оновленим форматом Кубка України заплановані на 9-10 серпня. Нагадаємо, чинним володарем трофея є донецький "Шахтар". У сезоні-2025/2026 титул доведеться захищати за новими правилами.

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