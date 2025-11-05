Adidas представил новую форму сборной Украины: вдохновение взяли с герба УНР

Футболисты сборной Украины. Фото: adidas Ukraine

Национальная сборная Украины по футболу получила новую домашнюю форму. В ноябре команда проведет в ней матчи.

Новую форму команды представил технический спонсор Adidas, сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Новая форма сборной Украины. Фото: Adidas

Новая форма сборной Украины

В УАФ заявили, что дизайн новой формы был вдохновлен гербом Украинской Народной Республики, созданным Василием Кричевским в 1918 году. Речь идет о треугольнике с трезубцем князя Владимира Великого окруженном стилизованным оливковым венком — символом мира.

Новая форма сборной Украины. Фото: Adidas

Производитель формы переосмыслил орнамент в современной графике, подчеркивая преемственность культуры, силу, достоинство и стремление к свободе.

Форма оснащена технологией CLIMACOOL+, обеспечивающей вентиляцию и комфорт во время интенсивных матчей. Подобные материалы используют для производства форм лучших команд мира.

Новая форма сборной Украины. Фото: Adidas

Новая форма будет доступна с 6 ноября в магазинах технического спонсора и в фан-шопе УАФ.

Сборная Украины выйдет в новой форме 13 и 16 ноября в квалификационных матчах ЧМ-2026 против Франции и Исландии.

Новая форма сборной Украины. Фото: Adidas

