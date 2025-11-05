Adidas представив нову форму збірної України: натхнення взяли з герба УНР

УАФ презентувала нову форму збірної з мотивами УНР
Національна збірна України з футболу отримала нову домашню форму. В листопаді команда проведе в ній матчі.
Нову форму команди представив технічний спонсор Adidas, повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Нова форма збірної України
В УАФ заявили, що дизайн нової форми був натхненний гербом Української Народної Республіки, створеним Василем Кричевським у 1918 році. Мова йде про трикутник із тризубом князя Володимира Великого оточений стилізованим оливковим вінком — символом миру.
Виробник форми переосмислив орнамент у сучасній графіці, підкреслюючи спадкоємність культури, силу, гідність і прагнення до свободи.
Форма оснащена технологією CLIMACOOL+, що забезпечує вентиляцію та комфорт під час інтенсивних матчів. Подібні матеріали використовують для виробництва форм найкращих команд світу.
Нова форма буде доступна з 6 листопада в магазинах технічного спонсора та у фан-шопі УАФ.
Збірна України вийде в новій формі 13 та 16 листопада у кваліфікаційних матчах ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.
