Фанат Манчестер Юнайтед напал на Джека Грилиша после дерби с Ман Сити

Болельщики "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

В 31-м туре Английской премьер-лиги состоялось дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Несмотря на громкую вывеску, игра завершилась безголевой ничьей.

После игры произошло нападение на звезду "Ман Сити" и сборной Англии Джека Грилиша, сообщил портал Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Джек Грилиш и Хосеп Гвардиола во время матча против "МЮ". Фото: Reuters

В Англии напали на Грилиша

По информации источника, после финального свистка Грилиш уходил с поля и один из болельщиков "МЮ" позвал его к себе. Между ними произошла словесная перепалка у входа в подтрибунные помещения. В ходе конфликта фанат дал пощечину Джеку.

Отмечается, что перед избиением болельщики "Манчестер Юнайтед" кричали оскорбления в сторону Фила Фодена и его матери.

Известно, что нападающему 20 лет, и вскоре он предстанет перед судом в Манчестере.

Сейчас "Ман Сити" идет на пятой позиции с 52 очками в активе. "МЮ" идет 13-м с 38 очками.

В следующем туре "горожане" сыграют с "Кристал Пэлас", а "красные" будут противостоять "Ньюкаслу".

Напомним, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил интересное предложение из другого клуба.

Руководство криворожского "Кривбасса" может остаться без всех легионеров после обстрелов.

Лондонский "Челси" не будет покупать Лунина, потому что хочет известного вратаря из Серии А.

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе летом может уйти из Испании.