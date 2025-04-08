Фанат Манчестер Юнайтед напав на Джека Гріліша після дербі з Ман Сіті

Уболівальники "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

У 31-му турі Англійської прем’єр-ліги відбулося дербі між "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті". Попри гучну вивіску, гра завершилась безгольовою нічиєю.

Після гри стався напад на зірку "Ман Сіті" та збірної Англії Джека Гріліша, повідомив портал Daily Mail.

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Джек Гріліш та Хосеп Гвардіола під час матчу проти "МЮ". Фото: Reuters

В Англії напали на Гріліша

За інформацією джерела, після фінального свистка Гріліш йшов з поля й один з уболівальників "МЮ" покликав його до себе. Між ними сталася словесна перепалка біля входу в підтрибунні приміщення. В ході конфлікту фанат дав ляпаса Джеку.

Зазначається, що перед побиттям уболівальники "Манчестер Юнайтед" кричали образи на адресу Філа Фодена та його матері.

Наразі відомо, що нападнику 20 років, і незабаром він постане перед судом у Манчестері.

Наразі "Ман Сіті" йде на п’ятій позиції з 52 очками в активі. "МЮ" йде 13-м із 38 очками.

У наступному турі "містяни" зіграють з "Крістал Пелас", а "червоні" протистоятимуть "Ньюкаслу".

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