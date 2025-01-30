Скандал на матче Черноморца - соперник покинул поле из-за пенальти

Тренеры одесского "Черноморца". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Одесский "Черноморец" продолжает готовиться к новому сезону на тренировочном сборе в Турции. Очередной товарищеский матч подопечных Александра Бабича завершился скандалом.

Игру не доиграли до финального свистка, сообщил портал "Трибуна".

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Скандал на матче украинцев и венгров

Очередной контрольный матч "Черноморец" провел против команды второго по силе дивизиона Венгрии "Кишвардой".

Венгры первыми забили гол. На 32-й минуте они открыли счет, но на длительное время его не удержали.

Через семь минут после гола венгров одесситы восстановили паритет. Однако в концовке тайма "Кишварда" забила во второй раз.

В добавленное время ко второму тайму арбитр назначил пенальти в ворота "Кишварды" за игру рукой, что вызвало недовольство венгров. Соперник "Черноморца" апеллировал из-за решения арбитра, а затем досрочно покинул поле, а игра завершилась со счетом 1:2 в пользу скандалистов.

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