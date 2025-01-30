Скандал на матчі Чорноморця – суперник покинув поле через пенальті

Тренери одеського "Чорноморця". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Одеський "Чорноморець" продовжує готуватись до нового сезону на тренувальному зборі в Туреччині. Черговий товариський матч підопічних Олександра Бабича завершився скандалом.

Гру не дограли до фінального свистка, повідомив портал "Трибуна".

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Черговий контрольний матч "Чорноморець" провів проти команди другого за силою дивізіону Угорщини "Кишвардою".

Угорці перші забили гол. На 32-й хвилині вони відкрили рахунок, але на тривалий час його не втримали.

Через сім хвилин після голу угорців одесити відновили паритет. Однак в кінцівці тайму "Кишварда" забила вдруге.

У доданий час до другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота "Кишварди" за гру рукою, що викликало невдоволення угорців. Суперник "Чорноморця" апелював через рішення арбітра, а потім достроково покинув поле, а гра завершилась з рахунком 1:2 на користь скандалістів.

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