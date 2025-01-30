Скандал на матчі Чорноморця – суперник покинув поле через пенальті

Угорська команда влаштувала скандал під час гри з Чорноморцем
Одеський "Чорноморець" продовжує готуватись до нового сезону на тренувальному зборі в Туреччині. Черговий товариський матч підопічних Олександра Бабича завершився скандалом.
Гру не дограли до фінального свистка, повідомив портал "Трибуна".
Скандал на матчі українців та угорців
Черговий контрольний матч "Чорноморець" провів проти команди другого за силою дивізіону Угорщини "Кишвардою".
Угорці перші забили гол. На 32-й хвилині вони відкрили рахунок, але на тривалий час його не втримали.
Через сім хвилин після голу угорців одесити відновили паритет. Однак в кінцівці тайму "Кишварда" забила вдруге.
У доданий час до другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота "Кишварди" за гру рукою, що викликало невдоволення угорців. Суперник "Чорноморця" апелював через рішення арбітра, а потім достроково покинув поле, а гра завершилась з рахунком 1:2 на користь скандалістів.
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