Тренер Чорноморця назвав причини трансферного бану

Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: instagram.com/fcchornomorets

Чемпіонат України з футболу пішов на перерву. У клубів є час розібратися з внутрішніми проблемами, які, на жаль, є у багатьох.

Головний тренер одеського "Чорноморця" Олександр Бабич в інтерв'ю Спорт.ua пояснив, чому клуб отримав трансферний бан від ФІФА.

Читайте також:

Раніше в ЗМІ вже називали вірогідну причину. Мова йшла про борги перед футболістами.

Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: ФК "Фратрія"

Що сказав Бабич

"Цей бан був за борги у період виступу команди у попередньому сезоні. Я добре розумію, що це погано, і всі у клубі зараз над цим питанням працюють", — зазначив головний тренер "Чорноморця".

Бабич додав, що клуб хоче отримати підсилення у зимовий період, "а от наскільки це у нас вийде — подивимось".

Наставник "Чорноморця" підкреслив, що бан наразі є серйозною проблемою. Тим більш, якщо у планах залишається місце не нижче того, яке посіли одесити минулого сезону.

ЗМІ пишуть, що на "Чорноморець" подали позов у "відповідні правові інстанції" кілька його колишніх футболістів — Лука Гучек, Самсон Ієде, Зігі Бадібанга та Орест Кузик.

Одеський "Чорноморець" завершив осінню частину сезону на 15-й позиції, маючи в активі лише 12 очок.

Нагадаємо, Олександр Усик вмовив Тайсона Ф'юрі задонатити велику суму на потреби України.

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може залишити клуб та переїхати до іншого чемпіонату.

Гравець "Динамо" Андрій Ярмоленко хоче привезти до Києва одного з найкращих гравців УПЛ.

Марина Бех-Романчук почала працювати спортивною чиновницею.