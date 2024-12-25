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Тренер Чорноморця пояснив, за що клуб отримав трансферний бан

25 грудня 2024 14:47
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Тренер Чорноморця назвав причини трансферного бану
Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: instagram.com/fcchornomorets
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Чемпіонат України з футболу пішов на перерву. У клубів є час розібратися з внутрішніми проблемами, які, на жаль, є у багатьох.

Головний тренер одеського "Чорноморця" Олександр Бабич в інтерв'ю Спорт.ua пояснив, чому клуб отримав трансферний бан від ФІФА.

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Раніше в ЗМІ вже називали вірогідну причину. Мова йшла про борги перед футболістами.

Александр Бабич
Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: ФК "Фратрія"

Що сказав Бабич

"Цей бан був за борги у період виступу команди у попередньому сезоні. Я добре розумію, що це погано, і всі у клубі зараз над цим питанням працюють", — зазначив головний тренер "Чорноморця". 

Бабич додав, що клуб хоче отримати підсилення у зимовий період, "а от наскільки це у нас вийде — подивимось".

Наставник "Чорноморця" підкреслив, що бан наразі є серйозною проблемою. Тим більш, якщо у планах залишається місце не нижче того, яке посіли одесити минулого сезону.

ЗМІ пишуть, що на "Чорноморець" подали позов у "відповідні правові інстанції" кілька його колишніх футболістів — Лука Гучек, Самсон Ієде, Зігі Бадібанга та Орест Кузик. 

Одеський "Чорноморець" завершив осінню частину сезону на 15-й позиції, маючи в активі лише 12 очок. 

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спорт футбол Чорноморець Футбол трансфери УПЛ

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