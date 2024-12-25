Тренер Черноморца назвал причины трансферного бана

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. Фото: instagram.com/fcchornomorets

Чемпионат Украины по футболу ушел на перерыв. У клубов есть время разобраться с внутренними проблемами, которые, к сожалению, есть у многих.

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич в интервью Спорт.ua объяснил, почему клуб получил трансферный бан от ФИФА.

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Ранее в СМИ уже называли вероятную причину. Речь шла о долгах перед футболистами.

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. Фото: ФК "Фратрия"

Что сказал Бабич

"Этот бан был за долги в период выступления команды в предыдущем сезоне. Я хорошо понимаю, что это плохо, и все в клубе сейчас над этим вопросом работают", — отметил главный тренер "Черноморца".

Бабич добавил, что клуб хочет получить усиление в зимний период, "а вот насколько это у нас получится, посмотрим".

Наставник "Черноморца" подчеркнул, что бан является серьезной проблемой. Тем более если в планах остается место не ниже того, которое заняли одесситы прошлого сезона.

СМИ пишут, что на "Черноморец" подали иск в "соответствующие правовые инстанции" несколько его бывших футболистов — Лука Гучек, Самсон Иеде, Зиги Бадибанга и Орест Кузик.

Одесский "Черноморец" завершил осеннюю часть сезона на 15-й позиции, имея в активе всего 12 очков.

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