Чорноморець отримав трансферний бан — що відомо

Гравець "Чорноморця" Іван Петряк під час матчу. Фото: Facebook "Чорноморця"

У одного із клубів чемпіонату України з футболу намітилися серйозні проблеми. У ситуацію втрутилася ФІФА.

Одеський "Чорноморець" отримав довготривалий трансферний бан від ФІФА, повідомляє "ТаТоТаке". Причиною стала заборгованість із виплати заробітньої плати.

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Рішення вийшло максимально суворим. Це трансферний бан на три трансферні вікна.

Причиною стала заборгованість із зарплати перед колишнім гравцем клубу Лукою Гучеком, який зараз виступає за полтавську "Ворсклу".

При цьому, очікується, що у січні Палата УАФ ухвалить офіційні рішення ще за трьома місцевими скаргами, які надійшли від Зігі Бадібанги, Ореста Кузика та Самсона Ієде.

Усього "Чорноморець" заборгував футболістам близько 100 тисяч доларів. У них є час до початку другої частини сезону, щоб погасити заборгованість.

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