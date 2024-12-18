Черноморец получил трансферный бан — что известно

Игрок "Черноморца" Иван Петряк во время матча. Фото: Facebook "Черноморца"

У одного из клубов чемпионата Украины по футболу наметились серьезные проблемы. В ситуацию вмешалась ФИФА.

Одесский "Черноморец" получил долговременный трансферный бан от ФИФА, сообщает "ТаТоТаке". Причиной стала задолженность по выплате заработной платы.

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Решение вышло очень серьезным. Это трансферный бан на три трансферных окна.

Причиной стала задолженность по зарплате перед бывшим игроком клуба Лукой Гучеком, который сейчас выступает за полтавскую "Ворсклу".

При этом ожидается, что в январе Палата УАФ примет официальные решения еще по трем местным жалобам, поступившим от Зиги Бадибанги, Ореста Кузика и Самсона Иеде.

Всего "Черноморец" должен футболистам около 100 тысяч долларов. У них есть время до начала второй части сезона погасить задолженность.

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