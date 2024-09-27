Барселону накажут за демонстрацию болельщиками нацистской символики

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" оказалась в центре скандала после поражения от "Монако" (1:2) в первом туре Лиги чемпионов. Болельщики "сине-гранатовых" вызвали раздражение "монегасков".

УЕФА накажет "Барселону" за поведение фанов, сообщает ESPN.

Читайте также:

"Монако" подал жалобу в УЕФА на действия каталонских болельщиков во время матча Лиги чемпионов с "Барселоной". Утверждается, что они "демонстрировали нацистскую символику" и "грубо себя вели по отношению к игрокам соперника".

Ламин Ямал во время поединка. Фото: Reuters/Pablo Morano

Что грозит "Барселоне"

Каталонский клуб будет вынужден заплатить штраф в размере 10 тысяч евро за демонстрацию болельщиками нацистской символики. При этом команда Ханса-Дитера Флика сыграет в следующем выездном еврокубковом поединке без поддержки, болельщиков "Барселоны" не пустят на стадион. Речь идет о противостоянии с "Црвеной Звездой" в Белграде (Сербия).

Во втором туре основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" примет дома швейцарский "Янг Бойз". Матч пройдет первого октября.

Напомним, украинский футболист каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может сменить команду уже летом следующего года.

Его бывший партнер по "Жироне" Артем Довбик повторил собственный рекорд после того, как забил за "Рому" три гола в трех матчах.

Оба футболиста попадут в заявку сборной Украины на матчи Лиги Наций в октябре, однако Сергей Ребров не вызовет в команду двух других звезд.