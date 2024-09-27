Барселону покарають за демонстрацію вболівальниками нацистської символіки

Форвард "Барселони" Роберт Левандовський під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" опинилася в центрі скандалу після поразки від "Монако" (1:2) у першому турі Ліги чемпіонів. Уболівальники "синьо-гранатових" викликали роздратування "монегасків".

УЄФА покарає "Барселону" за поведінку фанів, повідомляє ESPN.

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"Монако" подав скаргу в УЄФА на дії каталонських уболівальників під час матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною". Стверджується, що вони "демонстрували нацистську символіку" та "грубо поводилися стосовно гравців суперника".

Ламін Ямал під час поєдинку. Фото: Reuters/Pablo Morano

Що загрожує "Барселоні"

Каталонський клуб буде змушений сплатити штраф у розмірі 10 тисяч євро за демонстрацію вболівальниками нацистської символіки. При цьому команда Ганса-Дітера Фліка зіграє у наступному виїзному єврокубковому поєдинку без підтримки, уболівальників "Барселони" не пустять на стадіон. Йдеться про протистояння з "Црвеною Зіркою" у Белграді (Сербія).

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів "Барселона" прийме вдома швейцарський "Янг Бойз". Матч відбудеться першого жовтня.

Нагадаємо, український футболіст каталонської "Жирони" Віктор Циганков може змінити команду вже влітку наступного року.

Його колишній партнер по "Жироні" Артем Довбик повторив власний рекорд після того, як забив за "Рому" три голи у трьох матчах.

Обидва футболісти потраплять до заявки збірної України на матчі Ліги Націй у жовтні, проте Сергій Ребров не викличе до команди двох інших зірок.