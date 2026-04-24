Федерация киберспорта Украины назвала тренеров на ENC-2026

Федерация киберспорта Украины объявила тренеров национальных сборных на Esports Nations Cup-2026. Турнир станет первым в истории киберспорта соревнованием, где выступают именно национальные команды, а не клубы. Соревнования пройдут в ноябре 2026 года в Эр-Рияде.

Решение по кандидатам принималось на уровне федерации, сообщает портал Новини.LIVE.

Отбор специалистов проводил National Team Manager Никита Бабич. Основными критериями стали опыт, знание дисциплины, лидерские качества и готовность представлять страну. Уже утверждены тренеры по семи направлениям, по двум кандидатуры еще ожидают подтверждения. В отдельных дисциплинах предусмотрены открытые квалификации.

Кто возглавит сборные Украины

Тренером по Dota 2 назначен Andrii "Ghostik" Kadyk. PUBG Mobile возглавит Dima "Bamb1ni" Kuzmenko, а PUBG Battlegrounds — Vadym "ALREIN" Lovin. В дисциплине League of Legends тренером стал Roman "WildHeart" Maksimchuk. За Rocket League будет отвечать Andrii "Skeenny_" Piatnytskyi, за Rainbow Six — Oleksandr "ghoud_boy" Samoilenko, а в VALORANT команду возглавит Ivan "Johnta" Shevtsov.

"Я благодарен за возможность представлять Украину в дисциплине PUBG на ENC 2026. Для меня это важный этап в карьере, к которому я шел долгое время. Приложу максимум усилий, чтобы команда показала высокий результат. Мы будем работать на достижение лучших позиций", — отметил тренер PUBG Battlegrounds Вадим Ловин.

Федерация киберспорта Украины продолжает формирование национальных команд для участия в турнире. Организация занимается развитием киберспорта на национальном уровне и представляет страну на международной арене. Под руководством президента Максима Криппы федерация проводит соревнования и развивает инфраструктуру дисциплины. Подготовка к Esports Nations Cup-2026 будет продолжена в ближайшие месяцы.

