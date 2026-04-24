Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украина объявила тренеров сборных на Esports Nations Cup 2026

Украина объявила тренеров сборных на Esports Nations Cup 2026

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 11:03
Федерация киберспорта Украины назвала тренеров на ENC-2026
Тренеры на Esports Nations Cup 2026. Фото: Федерация киберспорта Украины

Федерация киберспорта Украины объявила тренеров национальных сборных на Esports Nations Cup-2026. Турнир станет первым в истории киберспорта соревнованием, где выступают именно национальные команды, а не клубы. Соревнования пройдут в ноябре 2026 года в Эр-Рияде.

Решение по кандидатам принималось на уровне федерации, сообщает портал Новини.LIVE.

Отбор специалистов проводил National Team Manager Никита Бабич. Основными критериями стали опыт, знание дисциплины, лидерские качества и готовность представлять страну. Уже утверждены тренеры по семи направлениям, по двум кандидатуры еще ожидают подтверждения. В отдельных дисциплинах предусмотрены открытые квалификации.

Кто возглавит сборные Украины

Тренером по Dota 2 назначен Andrii "Ghostik" Kadyk. PUBG Mobile возглавит Dima "Bamb1ni" Kuzmenko, а PUBG Battlegrounds — Vadym "ALREIN" Lovin. В дисциплине League of Legends тренером стал Roman "WildHeart" Maksimchuk. За Rocket League будет отвечать Andrii "Skeenny_" Piatnytskyi, за Rainbow Six — Oleksandr "ghoud_boy" Samoilenko, а в VALORANT команду возглавит Ivan "Johnta" Shevtsov.

"Я благодарен за возможность представлять Украину в дисциплине PUBG на ENC 2026. Для меня это важный этап в карьере, к которому я шел долгое время. Приложу максимум усилий, чтобы команда показала высокий результат. Мы будем работать на достижение лучших позиций", — отметил тренер PUBG Battlegrounds Вадим Ловин.

Федерация киберспорта Украины продолжает формирование национальных команд для участия в турнире. Организация занимается развитием киберспорта на национальном уровне и представляет страну на международной арене. Под руководством президента Максима Криппы федерация проводит соревнования и развивает инфраструктуру дисциплины. Подготовка к Esports Nations Cup-2026 будет продолжена в ближайшие месяцы. 

Киберспорт Esports Nations Cup 2026 Федерация киберспорта Украины
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации