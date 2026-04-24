Федерація кіберспорту України назвала тренерів на ENC-2026

Тренери на Esports Nations Cup 2026. Фото: Федерація кіберспорту України

Федерація кіберспорту України оголосила тренерів національних збірних на Esports Nations Cup-2026. Турнір стане першим в історії кіберспорту змаганням, де виступають саме національні команди, а не клуби. Змагання відбудуться в листопаді 2026 року в Ер-Ріяді.

Рішення щодо кандидатів ухвалювали на рівні федерації, повідомляє портал Новини.LIVE.

Відбір фахівців проводив National Team Manager Микита Бабич. Основними критеріями стали досвід, знання дисципліни, лідерські якості та готовність представляти країну. Уже затверджено тренерів за сімома напрямками, за двома кандидатури ще очікують на підтвердження. В окремих дисциплінах передбачені відкриті кваліфікації.

Хто очолить збірні України

Тренером із Dota 2 призначено Andrii "Ghostik" Kadyk. PUBG Mobile очолить Dima "Bamb1ni" Kuzmenko, а PUBG Battlegrounds - Vadym "ALREIN" Lovin. У дисципліні League of Legends тренером став Roman "WildHeart" Maksimchuk. За Rocket League відповідатиме Andrii "Skeenny_" Piatnytskyi, за Rainbow Six - Oleksandr "ghoud_boy" Samoilenko, а у VALORANT команду очолить Ivan "Johnta" Shevtsov.

"Я вдячний за можливість представляти Україну в дисципліні PUBG на ENC 2026. Для мене це важливий етап у кар'єрі, до якого я йшов довгий час. Докладу максимум зусиль, щоб команда показала високий результат. Ми працюватимемо на досягнення кращих позицій", — зазначив тренер PUBG Battlegrounds Вадим Ловін.

Федерація кіберспорту України продовжує формування національних команд для участі в турнірі. Організація займається розвитком кіберспорту на національному рівні та представляє країну на міжнародній арені. Під керівництвом президента Максима Криппи федерація проводить змагання та розвиває інфраструктуру дисципліни. Підготовку до Esports Nations Cup-2026 буде продовжено в найближчі місяці.

