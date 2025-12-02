Украина получила три путевки в шорт-треке на зимние ОИ-2026

Олег Гандей на льду. Фото: Marcel ter Bals/DeFodi Images via Getty Images

Украина расширила свою команду, получив три лицензии в шорт-треке на зимние Олимпийские игры 2026 года. Право на квоты для страны обеспечили Олег Гандей и Елизавета Сидерко.

Оба спортсмена успешно завершили квалификационный цикл на международных стартах, сообщает "Суспільне Спорт".

Олег Гандей удержался в зоне прохода сразу в двух дисциплинах. На дистанции 500 метров он завершил сезон на 26 позиции, а на 1500 метров финишировал на 36 месте, чего оказалось достаточно для получения двух мужских лицензий. Это позволит Украине выставить одного спортсмена в каждой из дистанций.

Елизавета Сидерко оформила для Украины единственную женскую путевку, став 29-й на 500 метрах. Благодаря ее результату страна впервые с 2018 года получит возможность представить спортсменку в женских дисциплинах шорт-трека на Олимпийских играх.

Олег Гандей во время турнира. Фото: Andre Weening/BSR Agency\Getty Images

Но кто поедет на Олимпиаду

Пока все три лицензии остаются неименными: окончательный состав определит Федерация конькобежного спорта Украины после внутреннего отбора. Всего же на сегодняшний день Украина имеет 21 олимпийскую квоту в шести видах спорта, включая биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт и фигурное катание.

Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдет с 10 по 20 февраля, и новые квоты дают сборной Украины шанс бороться за лучшие результаты на самом высоком уровне.

