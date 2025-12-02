Україна отримала три путівки в шорт-треку на зимові ОІ-2026

Олег Гандей на льоду. Фото: Marcel ter Bals/DeFodi Images via Getty Images

Україна розширила свою команду, отримавши три ліцензії в шорт-треку на зимові Олімпійські ігри 2026 року. Право на квоти для країни забезпечили Олег Гандей та Єлизавета Сидьорко.

Обидва спортсмени успішно завершили кваліфікаційний цикл на міжнародних стартах, повідомляє "Суспільне Спорт".

Олег Гандей утримався в зоні проходу одразу у двох дисциплінах. На дистанції 500 метрів він завершив сезон на 26 позиції, а на 1500 метрів фінішував на 36 місці, чого виявилося достатньо для отримання двох чоловічих ліцензій. Це дасть змогу Україні виставити одного спортсмена в кожній із дистанцій.

Єлизавета Сидьорко оформила для України єдину жіночу путівку, ставши 29-ю на 500 метрах. Завдяки її результату країна вперше з 2018 року отримає можливість представити спортсменку в жіночих дисциплінах шорт-треку на Олімпійських іграх.

Олег Гандей під час турніру. Фото: Andre Weening/BSR Agency\Getty Images

Але хто поїде на Олімпіаду

Поки що всі три ліцензії залишаються неіменними: остаточний склад визначить Федерація ковзанярського спорту України після внутрішнього відбору. Загалом же на сьогодні Україна має 21 олімпійську квоту в шести видах спорту, включно з біатлоном, лижними перегонами, гірськолижним спортом і фігурним катанням.

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2026 року пройде з 10 по 20 лютого, і нові квоти дають збірній України шанс боротися за найкращі результати на найвищому рівні.

