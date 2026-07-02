Легкоатлетка Оляновская побила рекорд, который держался 36 лет

Людмила Оляновская во время турнира. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская вписала свое имя в историю мировой спортивной ходьбы. На турнире серебряной серии Континентального тура в австрийском Айзенштадте 33-летняя спортсменка выиграла дистанцию в одну милю с новым мировым рекордом. Украинка преодолела дистанцию за 6 минут 10,09 секунды.

Она улучшила прежнее высшее мировое достижение сразу на 6,63 секунды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Достижение, которое никто не мог побить 36 лет

Предыдущий мировой рекорд принадлежал литовской спортсменке Саде Эйдиките, выступавшей за сборную СССР. В 1990 году она прошла милю за 6 минут 16,72 секунды, и этот результат оставался непревзойденным более трех десятилетий. Благодаря выступлению в Австрии Людмила Оляновская стала новой рекордсменкой мира, уверенно возглавив мировой рейтинг на этой дистанции.

Для украинской спортсменки это уже второй мировой рекорд в нынешнем году. В феврале 2026 года Людмила установила лучшее мировое достижение в спортивной ходьбе на 5000 метров в помещении. Теперь украинка одновременно является обладательницей сразу двух мировых рекордов.

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