Легкоатлетка Оляновська побила рекорд, який протримався 36 років

Людмила Оляновська під час турніру. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська вписала своє ім'я в історію світової спортивної ходьби. На турнірі срібної серії Континентального туру в австрійському Айзенштадті 33-річна спортсменка виграла дистанцію в одну милю, встановивши новий світовий рекорд. Українка подолала дистанцію за 6 хвилин 10,09 секунди.

Вона покращила попередній світовий рекорд одразу на 6,63 секунди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Досягнення, яке ніхто не міг побити 36 років

Попередній світовий рекорд належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте, яка виступала за збірну СРСР. У 1990 році вона пробігла милю за 6 хвилин 16,72 секунди, і цей результат залишався неперевершеним понад три десятиліття. Завдяки виступу в Австрії Людмила Оляновська стала новою рекордсменкою світу, впевнено очоливши світовий рейтинг на цій дистанції.

Для української спортсменки це вже другий світовий рекорд у цьому році. У лютому 2026 року Людмила встановила найкращий світовий результат у спортивному ходінні на 5000 метрів у приміщенні. Тепер українка одночасно є володаркою одразу двох світових рекордів.

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