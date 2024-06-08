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Українка "підступно" вкрала медаль ЧЄ з легкої атлетики — епічне відео фінішу

8 червня 2024 19:05
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Агабекян Карен
редактор
Людмила Оляновська вирвала бронзу чемпіонату Європи у спортивній ходьбі
Оляновська обійшла іспанку. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Римі стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики. Першу медаль Україні принесла Людмила Оляновська.

Українка стала третьою у спортивній ходьбі на дистанції. 20 км, повідомив портал Новини.LIVE.

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Епічний фініш Оляновської

У ходьбі на 20 км легкоатлетки завершували гонку. Перед фінішем третьою йшла іспанка Лаура Гарсія-Каро, а четвертою — Оляновська.

Іспанка незадовго до фінішу одягла прапор на плечі та почала переможно святкувати, як перед лінією побачила, що її обійшла Оляновська. Розчаруванню іспанки не було меж.

Оляновська стала третьою з результатом 1:28:48 год. Також вона забезпечила собі місце у Парижі-2024, виконавши олімпійський норматив.

Першою на дистанції фінішувала італійка Антонелла Пальмізано (1:28:09), а другою стала її співвітчизниця Валентина Траплетті (1:28:37).

Зазначимо, що Оляновська вдруге виступить на Олімпійських іграх. У 2021 році в Токіо вона стала 43-ю.

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Олімпійська збірна України
Італія
Олімпійські ігри
Іспанія
Людмила Оляновська
Олімпіада-2024
Легка атлетика

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