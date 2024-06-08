Людмила Оляновська вирвала бронзу чемпіонату Європи у спортивній ходьбі

Оляновська обійшла іспанку. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

У Римі стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики. Першу медаль Україні принесла Людмила Оляновська.

Українка стала третьою у спортивній ходьбі на дистанції. 20 км, повідомив портал Новини.LIVE.

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Spanish athlete Laura García-Caro started celebrating її bronze medal на European Athletics Championships. However, just before finish, she був overtaken by Ukrainian Lyudmila Olyanovska. Watch the reaction of the Spanish athlete. pic.twitter.com/YVEI4nTkdL — senoy85081 (@senoy85081) June 8, 2024

Епічний фініш Оляновської

У ходьбі на 20 км легкоатлетки завершували гонку. Перед фінішем третьою йшла іспанка Лаура Гарсія-Каро, а четвертою — Оляновська.

Іспанка незадовго до фінішу одягла прапор на плечі та почала переможно святкувати, як перед лінією побачила, що її обійшла Оляновська. Розчаруванню іспанки не було меж.

Оляновська стала третьою з результатом 1:28:48 год. Також вона забезпечила собі місце у Парижі-2024, виконавши олімпійський норматив.

Першою на дистанції фінішувала італійка Антонелла Пальмізано (1:28:09), а другою стала її співвітчизниця Валентина Траплетті (1:28:37).

Зазначимо, що Оляновська вдруге виступить на Олімпійських іграх. У 2021 році в Токіо вона стала 43-ю.

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