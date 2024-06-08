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Украинка "коварно" украла медаль ЧЕ по легкой атлетике — эпическое видео финиша

8 июня 2024 19:05
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Агабекян Карен
редактор
Людмила Оляновская — вырвала бронзу чемпионата Европы в спортивной ходьбе
Оляновская обошла испанку. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Риме стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике. Первую медаль Украине принесла Людмила Оляновская.

Украинка стала третьей в спортивной ходьбе на дистанции 20 км, сообщил портал Новини.LIVE.

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Эпичный финиш Оляновской

В ходьбе на 20 км легкоатлетки завершали гонку. Перед финишем третьей шла испанка Лаура Гарсия-Каро, а четвертой Оляновская.

Испанка незадолго до финиша надела флаг на плечи и уже начала победно праздновать, как перед линией увидела, что ее обошла Оляновская. Разочарованию испанки не было предела.

Оляновская стала третьей с результатом 1:28:48 ч. Также она обеспечила себе место в Париже-2024, выполнив олимпийский норматив.

Первой на дистанции финишировала итальянка Антонелла Пальмизано (1:28:09 часа), а второй стала ее соотечественница Валентина Траплетти (1:28:37 часа).

Отметим, что Оляновская во второй раз выступит на Олимпийских играх. В 2021 году в Токио она стала 43-й.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

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Олимпийская сборная Украины
Италия
Олимпийские игры
Испания
Людмила Оляновская
Олимпиада-2024
Легкая атлетика

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