Людмила Оляновская — вырвала бронзу чемпионата Европы в спортивной ходьбе

Оляновская обошла испанку. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

В Риме стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике. Первую медаль Украине принесла Людмила Оляновская.

Украинка стала третьей в спортивной ходьбе на дистанции 20 км, сообщил портал Новини.LIVE.

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Spanish athlete Laura García-Caro started celebrating her bronze medal at the European Athletics Championships. However, just before the finish, she was overtaken by Ukrainian Lyudmila Olyanovska. Watch the reaction of the Spanish athlete. pic.twitter.com/YVEI4nTkdL — senoy85081 (@senoy85081) June 8, 2024

Эпичный финиш Оляновской

В ходьбе на 20 км легкоатлетки завершали гонку. Перед финишем третьей шла испанка Лаура Гарсия-Каро, а четвертой Оляновская.

Испанка незадолго до финиша надела флаг на плечи и уже начала победно праздновать, как перед линией увидела, что ее обошла Оляновская. Разочарованию испанки не было предела.

Оляновская стала третьей с результатом 1:28:48 ч. Также она обеспечила себе место в Париже-2024, выполнив олимпийский норматив.

Первой на дистанции финишировала итальянка Антонелла Пальмизано (1:28:09 часа), а второй стала ее соотечественница Валентина Траплетти (1:28:37 часа).

Отметим, что Оляновская во второй раз выступит на Олимпийских играх. В 2021 году в Токио она стала 43-й.

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