СК Полтава ответила на обвинения в договорных матчах

Тренер Игорь Тимченко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Ассистент главного тренера СК "Полтава" Игорь Тимченко высказался по поводу обвинений команды в участии в договорных матчах. По словам специалиста, информационный шум вокруг клуба не оказывает давления ни на тренерский штаб, ни на футболистов.

Тимченко подчеркнул, что подобные публикации появляются в строго определенные моменты, сообщает пресс-служба клуба.

Тренер обратил внимание, что волна критики поднимается преимущественно перед важными поединками. По его словам, стоит "Полтаве" готовиться к матчу против сильного соперника, в СМИ сразу появляются обвинения без фактов и доказательств. Он также отметил, что ни один представитель компетентных органов не обращался к клубу по этому поводу.

Игорь Тимченко (слева) обращается к журналистам. Фото: УНИАН

Отдельно тренерский штаб удивляет то, что обвинения строятся на отдельных эпизодах матчей, причем критика направляется лишь в одну сторону. Тимченко подчеркнул, что если речь идет о забитом или пропущенном мяче, то вопросы должны задаваться обеим командам, а попытка обвинений только одного клуба выглядит тенденциозной.

Почему в клубе считают обвинения заказными

Тимченко заявил, что подобные публикации появляются не впервые и имеют признаки целенаправленной кампании. По его словам, негатив в сторону "Полтавы" начался еще летом сразу после выхода команды в УПЛ, и с тех пор не прекращается. Он убежден, что источник обвинений связан с людьми, которые пытаются навредить клубу.

"Это все заказная история, которая тянется еще с лета. Ни один компетентный орган нам не звонил, и никаких оснований для обвинений нет. Меня в очередной раз поражает, насколько прогнила наша система", — заявил Тимченко.

