Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинский клуб отреагировал на обвинения в договорных матчах

Украинский клуб отреагировал на обвинения в договорных матчах

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:39
обновлено: 15:38
СК Полтава ответила на обвинения в договорных матчах
Тренер Игорь Тимченко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Ассистент главного тренера СК "Полтава" Игорь Тимченко высказался по поводу обвинений команды в участии в договорных матчах. По словам специалиста, информационный шум вокруг клуба не оказывает давления ни на тренерский штаб, ни на футболистов.

Тимченко подчеркнул, что подобные публикации появляются в строго определенные моменты, сообщает пресс-служба клуба.

Реклама
Читайте также:

Тренер обратил внимание, что волна критики поднимается преимущественно перед важными поединками. По его словам, стоит "Полтаве" готовиться к матчу против сильного соперника, в СМИ сразу появляются обвинения без фактов и доказательств. Он также отметил, что ни один представитель компетентных органов не обращался к клубу по этому поводу. 

Игорь Тимченко
Игорь Тимченко (слева) обращается к журналистам. Фото: УНИАН

Отдельно тренерский штаб удивляет то, что обвинения строятся на отдельных эпизодах матчей, причем критика направляется лишь в одну сторону. Тимченко подчеркнул, что если речь идет о забитом или пропущенном мяче, то вопросы должны задаваться обеим командам, а попытка обвинений только одного клуба выглядит тенденциозной.

Почему в клубе считают обвинения заказными

Тимченко заявил, что подобные публикации появляются не впервые и имеют признаки целенаправленной кампании. По его словам, негатив в сторону "Полтавы" начался еще летом сразу после выхода команды в УПЛ, и с тех пор не прекращается. Он убежден, что источник обвинений связан с людьми, которые пытаются навредить клубу.

"Это все заказная история, которая тянется еще с лета. Ни один компетентный орган нам не звонил, и никаких оснований для обвинений нет. Меня в очередной раз поражает, насколько прогнила наша система", — заявил Тимченко. 

Напомним, главный тренер "Барселоны" был вне себя от ярости после разгрома от "Челси". 

Украинский боксер Василий Ломаченко прибыл в Литву, чтобы поддержать своего товарища. 

Илья Забарный спокойно общается с российским одноклубником Матвеем Сафоновым, опубликовано доказательство

спорт футбол УПЛ СК Полтава Договорные матчи Игорь Тимченко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации