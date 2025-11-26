Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Український клуб відреагував на звинувачення в договірних матчах

Український клуб відреагував на звинувачення в договірних матчах

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:39
Оновлено: 15:38
СК Полтава відповіла на звинувачення в договірних матчах
Тренер Ігор Тимченко відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Асистент головного тренера СК "Полтава" Ігор Тимченко висловився з приводу звинувачень команди в участі в договірних матчах. За словами фахівця, інформаційний шум навколо клубу не чинить тиску ні на тренерський штаб, ні на футболістів.

Тимченко підкреслив, що подібні публікації з'являються в строго певні моменти, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:

Тренер звернув увагу, що хвиля критики здіймається переважно перед важливими поєдинками. За його словами, варто "Полтаві" готуватися до матчу проти сильного суперника, у ЗМІ одразу з'являються звинувачення без фактів та доказів. Він також зазначив, що жоден представник компетентних органів не звертався до клубу з цього приводу.

Игорь Тимченко
Ігор Тимченко (ліворуч) звертається до журналістів. Фото: УНІАН

Окремо тренерський штаб дивує те, що звинувачення будуються на окремих епізодах матчів, причому критика спрямовується лише в один бік. Тимченко наголосив, що якщо йдеться про забитий або пропущений м'яч, то питання мають ставитися обом командам, а спроба звинувачень тільки одного клубу виглядає тенденційною.

Чому в клубі вважають звинувачення замовними

Тимченко заявив, що подібні публікації з'являються не вперше і мають ознаки цілеспрямованої кампанії. За його словами, негатив у бік "Полтави" почався ще влітку одразу після виходу команди в УПЛ, і відтоді не припиняється. Він переконаний, що джерело звинувачень пов'язане з людьми, які намагаються нашкодити клубу.

"Це все замовна історія, яка тягнеться ще з літа. Жоден компетентний орган нам не дзвонив, і жодних підстав для звинувачень немає. Мене вкотре вражає, наскільки прогнила наша система", — заявив Тимченко.

Нагадаємо, головний тренер "Барселони" був у нестямі від люті після розгрому від "Челсі".

Український боксер Василь Ломаченко прибув до Литви, щоб підтримати свого товариша.

Ілля Забарний спокійно спілкується з російським одноклубником Матвієм Сафоновим, опубліковано доказ.

спорт футбол УПЛ СК Полтава Договірні матчі Ігор Тимченко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації