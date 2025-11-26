СК Полтава відповіла на звинувачення в договірних матчах

Тренер Ігор Тимченко відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Асистент головного тренера СК "Полтава" Ігор Тимченко висловився з приводу звинувачень команди в участі в договірних матчах. За словами фахівця, інформаційний шум навколо клубу не чинить тиску ні на тренерський штаб, ні на футболістів.

Тимченко підкреслив, що подібні публікації з'являються в строго певні моменти, повідомляє пресслужба клубу.

Тренер звернув увагу, що хвиля критики здіймається переважно перед важливими поєдинками. За його словами, варто "Полтаві" готуватися до матчу проти сильного суперника, у ЗМІ одразу з'являються звинувачення без фактів та доказів. Він також зазначив, що жоден представник компетентних органів не звертався до клубу з цього приводу.

Ігор Тимченко (ліворуч) звертається до журналістів. Фото: УНІАН

Окремо тренерський штаб дивує те, що звинувачення будуються на окремих епізодах матчів, причому критика спрямовується лише в один бік. Тимченко наголосив, що якщо йдеться про забитий або пропущений м'яч, то питання мають ставитися обом командам, а спроба звинувачень тільки одного клубу виглядає тенденційною.

Чому в клубі вважають звинувачення замовними

Тимченко заявив, що подібні публікації з'являються не вперше і мають ознаки цілеспрямованої кампанії. За його словами, негатив у бік "Полтави" почався ще влітку одразу після виходу команди в УПЛ, і відтоді не припиняється. Він переконаний, що джерело звинувачень пов'язане з людьми, які намагаються нашкодити клубу.

"Це все замовна історія, яка тягнеться ще з літа. Жоден компетентний орган нам не дзвонив, і жодних підстав для звинувачень немає. Мене вкотре вражає, наскільки прогнила наша система", — заявив Тимченко.

