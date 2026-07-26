Украинский сумоист Явгусишин установил уникальное достижение в Японии

Даниил Явгусишин во время турнира. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Имя Аонисики Арата стало известным всей Японии. Украинец Даниил Явгусишин, который взял этот псевдоним, уже несколько лет является одной из главных звезд сумо в мире. Он снова стал триумфатором Кубка Императора.

В финальном турнире украинец победил двух своих главных соперников, сообщает портал Новини.LIVE.

В японском городе Нагоя состоялся турнир с участием звезд сумо, среди которых был и 22-летний уроженец Винницы Даниил Явгусишин. Он переехал в Японию в 2022 году по приглашению известного мастера Араты Яманаки. С тех пор украинец стал спортсменом, которого в Японии знают практически все.

Даниил Явгусишин (слева) одерживает победу. Фото: Gettu Images

Новое достижение Аонисики Араты

Украинец на Кубке Императора вел напряженную борьбу с японцем Атамифуджи и монголом Кирисимой. Силы всех трех спортсменов равны, они оспаривают все титулы сумо в Японии.

Day15 playoff bout 3Oz Kirishima (L)

Oz Kirishima (L)

Sw Aonishiki (R)

SPOILER: After falling to Atami in regular bout, Ao found a way to beat him in their playoff (I didn’t think he could do it) and now if he beats Kiri, Ao takes his 3rd yūshō. AND if not we go around yet again… pic.twitter.com/ZNXvWAyaB6 — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) July 26, 2026

Аонисики, Атамифуджи и Кирисима втроем вышли в плей-офф, где и оспорили победу на турнире. По регламенту триумфатором становился спортсмен, который сумел дважды взять верх над соперниками. Явгусишин в напряженной борьбе добился успеха.

Достижение украинца, который в третий раз подряд победил на Кубке Императора, еще более ценно потому, что Даниил провел турнир с травмой. Он повредил обе ноги, и тренер волновался, что состояние спортсмена может ухудшиться. Однако Аонисики Арата продемонстрировал силу характера и стал претендентом на ранг йокодзуна. Это высший пожизненный ранг и титул великого чемпиона в традиционном сумо.

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