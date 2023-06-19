Украина Мальта — прогноз букмекеров

Руслан Малиновский после матча со сборной Северной Македонии. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет в Словакии с Мальтой. Поединок пройдет в понедельник, начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва считается безоговорочным фаворитом противостояния, напоминает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины проведет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024. Под руководством Руслана Ротаня "сине-желтые" проиграли на выезде Англии (0:2). После прихода в команду Сергея Реброва украинцы одержали в Скопье сложную победу над Северной Македонией (3:2).

Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Ставки на матч Украина — Мальта

Формально это будет домашний матч для сборной Украины. Она примет соперника в Словакии. Подопечные Реброва являются безоговорочным фаворитом встречи. Букмекеры принимают ставки на победу сборной Украины с коэффициентом 1,14. Сделать прогноз в пользу сборной Мальты можно с коэффициентом 23,00. Ничья оценивается коэффициентом 8,90.

Эксперты уверены, что матч сборных Украины и Мальты получится результативным. На "Тотал Больше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 1,57. Вариант "Тотал Меньше 2,5" оценен коэффициентом 2,50.

Также букмекерские конторы предлагают коэффициенты на авторов забитых голов в составе сборной Украины.

Владислав Ванат — 1,68;

Руслан Малиновский — 1,78;

Артем Довбик — 1,84;

Андрей Ярмоленко — 1,89;

Виктор Цыганков — 1,91.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топклуб: готовятся переговоры.

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