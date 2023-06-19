Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина — Мальта: прогноз букмекеров arrow

Украина — Мальта: прогноз букмекеров

19 июня 2023 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина Мальта — прогноз букмекеров
Руслан Малиновский после матча со сборной Северной Македонии. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет в Словакии с Мальтой. Поединок пройдет в понедельник, начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени. 

Команда Сергея Реброва считается безоговорочным фаворитом противостояния, напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Сборная Украины проведет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024. Под руководством Руслана Ротаня "сине-желтые" проиграли на выезде Англии (0:2). После прихода в команду Сергея Реброва украинцы одержали в Скопье сложную победу над Северной Македонией (3:2). 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Ставки на матч Украина — Мальта 

Формально это будет домашний матч для сборной Украины. Она примет соперника в Словакии. Подопечные Реброва являются безоговорочным фаворитом встречи. Букмекеры принимают ставки на победу сборной Украины с коэффициентом 1,14. Сделать прогноз в пользу сборной Мальты можно с коэффициентом 23,00. Ничья оценивается коэффициентом 8,90. 

Эксперты уверены, что матч сборных Украины и Мальты получится результативным. На "Тотал Больше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 1,57. Вариант "Тотал Меньше 2,5" оценен коэффициентом 2,50. 

Также букмекерские конторы предлагают коэффициенты на авторов забитых голов в составе сборной Украины. 

  • Владислав Ванат — 1,68; 
  • Руслан Малиновский — 1,78; 
  • Артем Довбик — 1,84; 
  • Андрей Ярмоленко — 1,89; 
  • Виктор Цыганков — 1,91. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топклуб: готовятся переговоры. 

Не только Мудрик: тренер Мальты назвал самых опасных игроков Украины. 

Жена Александра Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике. 

Спортзал клуба мужа Анжелики Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас