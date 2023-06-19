Україна — Мальта: прогноз букмекерів
У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє у Словаччині з Мальтою. Поєдинок відбудеться у понеділок, початок зустрічі заплановано на 19:00 за київським часом.
Команда Сергія Реброва вважається беззаперечним фаворитом протистояння, нагадує портал Новини.LIVE.
Збірна України проведе свій другий поєдинок у рамках відбору на Євро-2024. Під керівництвом Руслана Ротаня "синьо-жовті" програли на виїзді Англії (0:2). Після приходу до команди Сергія Реброва українці здобули у Скоп'є складну перемогу над Північною Македонією (3:2).
Ставки на матч Україна — Мальта
Формально це буде домашній матч для збірної України. Вона прийме суперника у Словаччині. Підопічні Реброва є беззаперечним фаворитом зустрічі. Букмекери беруть ставки на перемогу збірної України з коефіцієнтом 1,14. Зробити прогноз на користь збірної Мальти можна з коефіцієнтом 23,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 8,90.
Експерти впевнені, що матч збірних України та Мальти вийде результативним. На "Тотал Більше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,57. Варіант "Тотал Менше 2,5" оцінено коефіцієнтом 2,50.
Також букмекерські контори пропонують коефіцієнти на авторів забитих голів у складі збірної України.
- Владислав Ванат — 1,68;
- Руслан Малиновський — 1,78;
- Артем Довбик — 1,84;
- Андрій Ярмоленко — 1,89;
- Віктор Циганков — 1,91.
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