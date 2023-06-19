Україна Мальта — прогноз букмекерів

Руслан Маліновський після матчу зі збірною Північної Македонії. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє у Словаччині з Мальтою. Поєдинок відбудеться у понеділок, початок зустрічі заплановано на 19:00 за київським часом.

Команда Сергія Реброва вважається беззаперечним фаворитом протистояння, нагадує портал Новини.LIVE.

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Збірна України проведе свій другий поєдинок у рамках відбору на Євро-2024. Під керівництвом Руслана Ротаня "синьо-жовті" програли на виїзді Англії (0:2). Після приходу до команди Сергія Реброва українці здобули у Скоп'є складну перемогу над Північною Македонією (3:2).

Віктор Циганков у матчі за збірну України. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Ставки на матч Україна — Мальта

Формально це буде домашній матч для збірної України. Вона прийме суперника у Словаччині. Підопічні Реброва є беззаперечним фаворитом зустрічі. Букмекери беруть ставки на перемогу збірної України з коефіцієнтом 1,14. Зробити прогноз на користь збірної Мальти можна з коефіцієнтом 23,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 8,90.

Експерти впевнені, що матч збірних України та Мальти вийде результативним. На "Тотал Більше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,57. Варіант "Тотал Менше 2,5" оцінено коефіцієнтом 2,50.

Також букмекерські контори пропонують коефіцієнти на авторів забитих голів у складі збірної України.

Владислав Ванат — 1,68;

Руслан Малиновський — 1,78;

Артем Довбик — 1,84;

Андрій Ярмоленко — 1,89;

Віктор Циганков — 1,91.

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