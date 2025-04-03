Украина разоблачила 11 российских спортсменов, открыто поддерживающих войну

Федор Чудинов. Фото: росСМИ

Российские спортсмены продолжают поддерживать войну в Украине. При этом против них не принимают никаких санкций от международных организаций, которые проводят соревнования.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта опубликовали данные еще об 11 россиянах, которые никак не наказаны за поддержку войны.

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Мадина Таймазова. Фото: росСМИ

Кто из россиян поддерживает войну

На портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора" добавили данные об 11 российских спортсменах, которые поддерживают войну против Украины. Всего в разделе 148 имен.

Чтобы попасть на страницы портала War&Sanctions российским спортсменам нужно участвовать в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Украины, посещать военных ВС РФ и призывать поддерживать войну против Украины.

Самым известным новым именем в перечне россиян стал боксер Федор Чудинов. Удивляет, что он не попал туда раньше, поскольку поддерживал агрессию против Украины с 2014 года и всегда об этом говорил.

Чудинов является представителем клуба байкеров "ночные волки" и членом партии "Единая Россия". Этот спортсмен пытается влиять на украинских детей российской пропагандой.

В перечень спортсменов-агрессоров попали борец Имам Ганишов, который посещал российских военных в Запорожской области, и дзюдоистка Мадина Таймазова — публично поддержала так называемую "СВО" и является членом ЦСКА.

Перечень спортсменов:

Федор Чудинов, бокс

Имам Ганишов, вольная борьба

Павел Черпита, парусный спорт

Петр Горкунов, парусный спорт

Полина Лощинина, парусный спорт

Виталий Рощин, киберспорт

Сатибалдин Адлет, киберспорт

Мадина Таймазова, дзюдо

Владислав Ларин, тхэквондо

Максим Храмцов, тхэквондо

Татьяна Минина, тхэквондо

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