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Украина назвала 11 российских спортсменов, поддерживающих войну

3 апреля 2025 17:37
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Украина разоблачила 11 российских спортсменов, открыто поддерживающих войну
Федор Чудинов. Фото: росСМИ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Российские спортсмены продолжают поддерживать войну в Украине. При этом против них не принимают никаких санкций от международных организаций, которые проводят соревнования.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта опубликовали данные еще об 11 россиянах, которые никак не наказаны за поддержку войны.

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Мадина Таймазова
Мадина Таймазова. Фото: росСМИ

Кто из россиян поддерживает войну

На портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора" добавили данные об 11 российских спортсменах, которые поддерживают войну против Украины. Всего в разделе 148 имен.

Чтобы попасть на страницы портала War&Sanctions российским спортсменам нужно участвовать в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Украины, посещать военных ВС РФ и призывать поддерживать войну против Украины.

Самым известным новым именем в перечне россиян стал боксер Федор Чудинов. Удивляет, что он не попал туда раньше, поскольку поддерживал агрессию против Украины с 2014 года и всегда об этом говорил.

Чудинов является представителем клуба байкеров "ночные волки" и членом партии "Единая Россия". Этот спортсмен пытается влиять на украинских детей российской пропагандой.

В перечень спортсменов-агрессоров попали борец Имам Ганишов, который посещал российских военных в Запорожской области, и дзюдоистка Мадина Таймазова — публично поддержала так называемую "СВО" и является членом ЦСКА.

Перечень спортсменов:

  • Федор Чудинов, бокс
  • Имам Ганишов, вольная борьба
  • Павел Черпита, парусный спорт
  • Петр Горкунов, парусный спорт
  • Полина Лощинина, парусный спорт
  • Виталий Рощин, киберспорт
  • Сатибалдин Адлет, киберспорт
  • Мадина Таймазова, дзюдо
  • Владислав Ларин, тхэквондо
  • Максим Храмцов, тхэквондо
  • Татьяна Минина, тхэквондо

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