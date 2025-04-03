Украина разоблачила 11 российских спортсменов, открыто поддерживающих войну

Украина назвала 11 российских спортсменов, поддерживающих войну
Российские спортсмены продолжают поддерживать войну в Украине. При этом против них не принимают никаких санкций от международных организаций, которые проводят соревнования.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта опубликовали данные еще об 11 россиянах, которые никак не наказаны за поддержку войны.
Кто из россиян поддерживает войну
На портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора" добавили данные об 11 российских спортсменах, которые поддерживают войну против Украины. Всего в разделе 148 имен.
Чтобы попасть на страницы портала War&Sanctions российским спортсменам нужно участвовать в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Украины, посещать военных ВС РФ и призывать поддерживать войну против Украины.
Самым известным новым именем в перечне россиян стал боксер Федор Чудинов. Удивляет, что он не попал туда раньше, поскольку поддерживал агрессию против Украины с 2014 года и всегда об этом говорил.
Чудинов является представителем клуба байкеров "ночные волки" и членом партии "Единая Россия". Этот спортсмен пытается влиять на украинских детей российской пропагандой.
В перечень спортсменов-агрессоров попали борец Имам Ганишов, который посещал российских военных в Запорожской области, и дзюдоистка Мадина Таймазова — публично поддержала так называемую "СВО" и является членом ЦСКА.
Перечень спортсменов:
- Федор Чудинов, бокс
- Имам Ганишов, вольная борьба
- Павел Черпита, парусный спорт
- Петр Горкунов, парусный спорт
- Полина Лощинина, парусный спорт
- Виталий Рощин, киберспорт
- Сатибалдин Адлет, киберспорт
- Мадина Таймазова, дзюдо
- Владислав Ларин, тхэквондо
- Максим Храмцов, тхэквондо
- Татьяна Минина, тхэквондо
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