Україна викрила 11 російських спортсменів, які відкрито підтримують війну

Федір Чудінов. Фото: росЗМІ

Російські спортсмени продовжують підтримувати війну в Україні. При цьому проти них не вживають жодних санкцій від міжнародних організацій, які проводять змагання.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством молоді та спорту опублікували дані ще про 11 росіян, які ніяк не покарані за підтримку війни.

Читайте також:

Мадіна Таймазова. Фото: росЗМІ

Хто з росіян підтримує війну

На порталі War&Sanctions у розділі "Чемпіони терору" додали дані про 11 російських спортсменів, які підтримують війну проти України. Всього в розділі 148 імен.

Щоб потрапити на сторінки порталу War&Sanctions, російським спортсменам потрібно брати участь у пропагандистських заходах на окупованих територіях України, відвідувати військових ЗС РФ і закликати підтримувати війну проти України.

Найвідомішим новим іменем у переліку росіян став боксер Федір Чудінов. Дивує, що він не потрапив туди раніше, оскільки підтримував агресію проти України з 2014 року і завжди про це говорив.

Чудінов є представником клубу байкерів "нічні вовки" та членом партії "Единая Россия". Цей спортсмен намагається впливати на українських дітей російською пропагандою.

У переліку спортсменів-агресорів потрапили борець Імам Ганішов, який відвідував російських військових в Запорізькій області, та дзюдоїстка Мадіна Таймазова, яка публічно підтримала так звану "СВО" та є членом ЦСКА.

Перелік спортсменів:

Федір Чудінов, бокс

Імам Ганішов, вільна боротьба

Павло Черпіта, парусний спорт

Петро Горкунов, парусний спорт

Поліна Лощиніна, парусний спорт

Віталій Рощин, кіберспорт

Сатибалдін Адлет, кіберспорт

Мадіна Таймазова, дзюдо

Владислав Ларін, тхеквондо

Максим Храмцов, тхеквондо

Тетяна Мініна, тхеквондо

Нагадаємо, наразі існують прості рекомендації, які допоможуть знизити вагу до пляжного сезону.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може змінити команду та чемпіонат.

Футболіст лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко може перейти в Серію А.

Український воротар Андрій Лунін сумнівається, чи хоче грати за мадридський "Реал".