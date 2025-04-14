Украинцы завоевали девять медалей на ЧЕ-2025 по борьбе и стали вторыми в зачете

Сборная Украины по женской борьбе. Фото: UWW

Сборная Украины блестяще выступила на чемпионате Европы по борьбе, который проходил в Братиславе, Словакия. Особенно порадовали женщины — восемь медалей.

Украина в официальном общем зачете стала второй, а в неофициальном третьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины на турнире завоевала девять наград: четыре золотые и пять бронзовых.

Самыми успешными стали украинские представительницы в женской борьбе. Золотые награды достались Оксане Ливач (50 кг), Ирине Бондарь (62 кг), Алле Белинской (72 кг) и Анастасии Алпеевой (76 кг). Для Бондарь и Алпеевой это дебютные награды на взрослом уровне.

Бронзу завоевали Александра Хоменец (55 кг), Соломия Винник (57 кг), Алина Филиппович (59 кг), Ирина Коляденко (65 кг) и борец вольного стиля Андрей Джелеп (61 кг).

Украина заняла второе место в медальном зачете с девятью наградами, уступив Азербайджану (13 медалей — четыре золотые, две серебряные и семь бронзовых).

Для Украины это лучший результат украинцев за 12 лет.

В неофициальном зачете Украина третья, поскольку россияне, которые выступали под флагом Объединенного мира борьбы, выиграли 17 медалей — 10 золотых, две серебряные и пять бронзовых.

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