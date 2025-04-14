Українці вибороли дев'ять медалей на ЧЄ-2025 з боротьби та стали другими в заліку

Збірна України з жіночої боротьби. Фото: UWW

Збірна України блискуче виступила на чемпіонаті Європи з боротьби, що проходив у Братиславі, Словаччина. Особливо порадували жінки — вісім медалей.

Україна в офіційному загальному заліку стала другою, а в неофіційному третьою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України на турнірі здобула дев’ять нагород: чотири золоті та п’ять бронзових.

Найуспішнішими стали українські представниці в жіночій боротьбі. Золоті нагороди дістались Оксані Лівач (50 кг), Ірині Бондар (62 кг), Аллі Белінській (72 кг) і Анастасії Алпєєвій (76 кг). Для Бондар і Алпєєвої це дебютні нагороди на дорослому рівні.

Бронзу вибороли Олександра Хоменець (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Аліна Філіпович (59 кг), Ірина Коляденко (65 кг) і борець вільного стилю Андрій Джелеп (61 кг).

Україна посіла друге місце в медальному заліку з дев’ятьма нагородами, поступившись Азербайджану (13 медалей — чотири золоті, дві срібні та сім бронзових).

Для України це найкращий результат українців за 12 років.

У неофіційному заліку Україна третя, оскільки росіяни, які виступали під прапором Об’єднаного світу боротьби, виграли 17 медалей — 10 золотих, дві срібні та п’ять бронзових.

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