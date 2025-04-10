Українки здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі

Оксана Лівач. Фото: Асоціація спортивної боротьби України

У Братиславі проходить чемпіонат Європи з боротьби. Збірна України 10 квітня виграла чотири медалі.

Всі нагороди належать команді по жіночій спортивній боротьбі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українки виграли два золота

В другий змагальний день чемпіонату Європи сбірна України виграла дві золоті та дві бронзові медалі.

Оксана Лівач принесла Україні перше золото на чемпіонаті Європи. У ваговій категорії до 50 кг українка не залишила шансів суперницям.

На шляху до перемоги вона впевнено здолала француженку Емму Луттеньє (7:0), "нейтральну" росіянку Надєжду Соколову (3:1) та туркеню Явуз Демірхан (8:0).

Другу золоту медаль виграла Анастасія Алпєєва у ваговій категорії до 76 кг.

В фіналі українка перемогла з рахунком 8:0 бронзову призерку Олімпіади в Токіо Ясемін Адар Їгіт з Туреччини. Після поразки титулована суперниця заявила, що завершує кар’єру.

Бронзові нагороди на чемпіонаті Європи виграли Олександра Хоменець (до 55 кг) та Аліна Філіпович (до 59 кг).

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