Скандал на ЧЄ з боротьби — Маміашвілі образив ексросіянина Валієва

Михаїл Маміашвілі. Фото: росЗМІ

На чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що проходив у Братиславі, вибухнув скандал за участю президента Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михаїла Маміашвілі. Іншою стороною виявився російський борець Чермен Валієв, який виступає за Албанію.

Інцидент стався 9 квітня під час церемонії нагородження у ваговій категорії до 74 кг, повідомив портал Новини.LIVE.

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Що сталося між Маміашвілі та Валієвим

Валієв, який є уродженцем Північної Осетії, до лютого 2024 року представляв Росію, але змінив спортивне громадянство на албанське. Причиною такого рішення стало бажання виступити на Олімпійських іграх в Парижі та розуміння, що він не є першим номером збірної.

У фіналі чемпіонату Європи Валієв переміг олімпійського чемпіона-2020, першого номера збірної Росії Заурбека Сідакова, який є улюбленцем Маміашвілі.

Під час вручення медалі Маміашвілі грубо натягнув нагороду на шию Валієева, супроводжуючи це образливими словами, зокрема назвавши спортсмена "зрадником". Відео інциденту швидко розлетілося мережею, викликавши обурення.

Маміашвілі пізніше пояснив свої дії емоціями, заявивши, що лише привітав Валієва з перемогою, але не приховав розчарування через його рішення покинути російську збірну.

Тренер Валієва Кахабер Дзукаєв різко засудив поведінку Маміашвілі, назвавши її неприйнятною для людини його статусу.

Однак найжорсткіша реакція була у земляка Валієва, колишнього тренера збірної Росії Дзамболата Тедеєва, який звинувативши главу "російської боротьби" у заподіянні шкоди репутації спорту.

Тедеєв заявив, що Маміашвілі є корупціонером, який поставив на потік торгівлю російськими борцями в інші країни. Кошти за таку діяльність функціонер кладе собі в кишеню.

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