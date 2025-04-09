Мілевський розкритикував Тотті за участь у заході в Москві під час війни

Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Легендарний італійський футболіст "Роми" Франческо Тотті відвідав урочисту подію у Москві, яку організовувала букмекерська компанія. Завдяки цьому він заробив кошти, які заглушили його совість.

Про ситуацію з Тотті висловився колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський на ТікТок-каналі kontagd_.

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Мілевський про ситуацію з Тотті

Мілевський висловив своє здивування та обурення через візит легендарного ексгравця "Роми" до Москви на вручення премії букмекера. За словами українця, йому важко повірити в цей факт, і новина викликала в нього неприємні емоції.

Мілевський не розуміє, чому Тотті поїхав до Росії в той час, коли Італія та вся Європа активно підтримують Україну в умовах війни.

"Йому точно заплатили, але невже він мало заробив за кар’єру?" — додав Артем.

Також ця подія викликала жваве обговорення серед уболівальників в самій Італії, адже Тотті, який завершив кар’єру в 2017 році, досі залишається символом "Роми" та одним із найшанованіших гравців в історії Європи.

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