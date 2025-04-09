Милевский раскритиковал Тотти за участие в мероприятии в Москве во время войны

Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Легендарный итальянский футболист "Ромы" Франческо Тотти посетил торжественное событие в Москве, которое организовывала букмекерская компания. Благодаря этому он заработал средства, которые заглушили его совесть.

О ситуации с Тотти высказался бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский на ТикТок-канале kontagd_.

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Милевский о ситуации с Тотти

Милевский выразил свое удивление и возмущение из-за визита легендарного экс-игрока "Ромы" в Москву на вручение премии букмекера. По словам украинца, ему трудно поверить в этот факт, и новость вызвала у него неприятные эмоции.

Милевский не понимает, почему Тотти поехал в Россию в то время, когда Италия и вся Европа активно поддерживают Украину в условиях войны.

"Ему точно заплатили, но неужели он мало заработал за карьеру?" — добавил Артем.

Также это событие вызвало оживленное обсуждение среди болельщиков в самой Италии, ведь Тотти, который завершил карьеру в 2017 году, до сих пор остается символом "Ромы" и одним из самых уважаемых игроков в истории Европы.

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