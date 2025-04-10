Скандал на ЧЕ по борьбе — Мамиашвили оскорбил экс-россиянина Валиева

Михаил Мамиашвили. Фото: росСМИ

На чемпионате Европы по вольной борьбе, проходившем в Братиславе, разразился скандал с участием президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Другой стороной оказался российский борец Чермен Валиев, выступающий за Албанию.

Инцидент произошел 9 апреля во время церемонии награждения в весовой категории до 74 кг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Что произошло между Мамиашвили и Валиевым

Валиев, который является уроженцем Северной Осетии, до февраля 2024 года представлял Россию, но сменил спортивное гражданство на албанское. Причиной такого решения стало желание выступить на Олимпийских играх в Париже и понимание, что он не является первым номером сборной.

В финале чемпионата Европы Валиев победил олимпийского чемпиона-2020, первого номера сборной России Заурбека Сидакова, который является любимцем Мамиашвили.

Во время вручения медали Мамиашвили грубо натянул награду на шею Валиева, сопровождая это оскорбительными словами, в частности назвав спортсмена "предателем". Видео инцидента быстро разлетелось по сети, вызвав возмущение.

Мамиашвили позже объяснил свои действия эмоциями, заявив, что лишь поздравил Валиева с победой, но не скрыл разочарования из-за его решения покинуть российскую сборную.

Тренер Валиева Кахабер Дзукаев резко осудил поведение Мамиашвили, назвав его неприемлемым для человека его статуса.

Однако самая жесткая реакция была у земляка Валиева, бывшего тренера сборной России Дзамболата Тедеева, который обвинив главу "русской борьбы" в причинении ущерба репутации спорта.

Тедеев заявил, что Мамиашвили является коррупционером, который поставил на поток торговлю российскими борцами в другие страны. Средства за такую деятельность функционер кладет себе в карман.

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