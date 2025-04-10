Украинки завоевали четыре медали на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе

Оксана Ливач. Фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Сборная Украины 10 апреля выиграла четыре медали.

Все награды принадлежат команде по женской спортивной борьбе, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинки выиграли два золота

Во второй соревновательный день чемпионата Европы сборная Украины выиграла две золотые и две бронзовые медали.

Оксана Ливач принесла Украине первое золото на чемпионате Европы. В весовой категории до 50 кг украинка не оставила шансов соперницам.

На пути к победе она уверенно одолела француженку Эмму Лутенье (7:0), "нейтральную" россиянку Надежду Соколову (3:1) и турчанку Явуз Демирхан (8:0).

Вторую золотую медаль выиграла Анастасия Алпеева в весовой категории до 76 кг.

В финале украинка победила со счетом 8:0 бронзовую призерку Олимпиады в Токио Ясемин Адар Йигит из Турции. После поражения титулованная соперница заявила, что завершает карьеру.

Бронзовые награды на чемпионате Европы выиграли Александра Хоменец (до 55 кг) и Алина Филиппович (до 59 кг).

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