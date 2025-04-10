Украинки завоевали четыре медали на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе

Украинки завоевали четыре медали ЧЕ по борьбе — две высшей пробы
В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Сборная Украины 10 апреля выиграла четыре медали.
Все награды принадлежат команде по женской спортивной борьбе, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинки выиграли два золота
Во второй соревновательный день чемпионата Европы сборная Украины выиграла две золотые и две бронзовые медали.
Оксана Ливач принесла Украине первое золото на чемпионате Европы. В весовой категории до 50 кг украинка не оставила шансов соперницам.
На пути к победе она уверенно одолела француженку Эмму Лутенье (7:0), "нейтральную" россиянку Надежду Соколову (3:1) и турчанку Явуз Демирхан (8:0).
Вторую золотую медаль выиграла Анастасия Алпеева в весовой категории до 76 кг.
В финале украинка победила со счетом 8:0 бронзовую призерку Олимпиады в Токио Ясемин Адар Йигит из Турции. После поражения титулованная соперница заявила, что завершает карьеру.
Бронзовые награды на чемпионате Европы выиграли Александра Хоменец (до 55 кг) и Алина Филиппович (до 59 кг).
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