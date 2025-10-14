Украина U-21 уступила Хорватии в квалификации Евро-2027

Украина U-21 уступила Хорватии в отборе на чемпионат Европы
Сборная Украины U-21 сыграла матч третьего тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2027. Соперником подопечных Унаи Мельгосы в Великой Горице стала Хорватия.
Матч завершился неожиданно для Украины
Украина не выстояла в Хорватии
Первый тайм был равным, и ожидаемо Украина пыталась контролировать мяч, но хорваты во второй половине перехватили инициативу.
В первом тайме хорошо сыграл Домчак, отразивший два мощных удара. Зато украинцы ни разу не пробили в створ ворот.
На 53-й минуте Хорватия забила. После штрафного удара Вушковича мяч попал в штангу, а Гргич добил и открыл счет.
Украина ответила опасными ударами Степанова и Михавко, но счет не изменился.
Поражение опустило Украину на третье место в группе B, где они с четырьмя очками находятся после Турции (5 очков) и Хорватии (4 очка).
Хорватия U-21 — Украина U-21 1:0
Гол: Гргич (53)
Украина U-21: Домчак — Протасевич, Захарченко, Михавко (Тутеров, 81), Корнийчук — Федор (Глущенко, 57), Саленко, Варфоломеев — Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар
