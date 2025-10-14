Украина U-21 уступила Хорватии в квалификации Евро-2027

Сборная Украины U-21. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 сыграла матч третьего тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2027. Соперником подопечных Унаи Мельгосы в Великой Горице стала Хорватия.

Матч завершился неожиданно для Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина не выстояла в Хорватии

Первый тайм был равным, и ожидаемо Украина пыталась контролировать мяч, но хорваты во второй половине перехватили инициативу.

В первом тайме хорошо сыграл Домчак, отразивший два мощных удара. Зато украинцы ни разу не пробили в створ ворот.

На 53-й минуте Хорватия забила. После штрафного удара Вушковича мяч попал в штангу, а Гргич добил и открыл счет.

Украина ответила опасными ударами Степанова и Михавко, но счет не изменился.

Поражение опустило Украину на третье место в группе B, где они с четырьмя очками находятся после Турции (5 очков) и Хорватии (4 очка).

Хорватия U-21 — Украина U-21 1:0

Гол: Гргич (53)

Украина U-21: Домчак — Протасевич, Захарченко, Михавко (Тутеров, 81), Корнийчук — Федор (Глущенко, 57), Саленко, Варфоломеев — Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар

Напомним, ранее стало известно о состоянии легендарного Михаэля Шумахера, который почти 12 лет не появлялся на публике.

Украинский бывший боксер Василий Ломаченко вернется в спорт ради боя против Мэнни Пакьяо.

Ранее стало известно о чем мечтает Александр Усик и как он это может реализовать.